’Pensioen parttimer beperkt’

Zo weten veel deeltijdwerkers vaak helemaal niet dat een vroegpensioen er financieel niet in zit als je je hele leven parttime werkt. Want je krijgt als parttimer naast je AOW een parttime aanvullend pensioen. Er is sowieso geen aanvullend pensioen als je niet in loondienst bent. Dan is er alleen AOW voor de jaren dat je (in de 50 jaar voor je pensioenleeftijd) in Nederland hebt gewoond. Tenzij je zelf een aanvullende pensioenverzekering hebt afgesloten.

Als parttimer heb je dus een groot pensioengat en zul je moeten doorwerken tot de pensioenleeftijd. Ik vind het onbegrijpelijk dat gezonde parttimers niet fulltime gaan werken voor hun oudedagsvoorziening. Dit om een vroegpensioen of een deeltijdpensioen met 65 jaar mogelijk te maken. Bovendien, als meer mensen fulltime aan de slag gaan zou dat een rol kunnen spelen bij het oplossen van personeelstekorten in bepaalde sectoren. Zeker bij de zorg, bouw, techniek, infrastructuur, software ontwikkeling en het onderwijs.

Chris Wiets, Soest