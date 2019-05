’Hardrijder laat zich niet neppen’

De gemeente Breda heeft de jacht op hardrijders geïntensiveerd door in de wegberm een nepflitsbus van karton te plaatsen in de hoop dat automobilisten hun snelheid gaan matigen. Dit zal ijdele hoop blijken te zijn, want de weggebruikers hebben gauw genoeg in de gaten wanneer ze gefopt worden.

En wat win je er mee? Het uiteindelijke resultaat is dat ze na het passeren van de nepbus weer volop het gas indrukken.Dan zet bijvoorbeeld een vuilnisbak met flitsapparatuur langs de weg, meer zoden aan de dijk. Dan voelen snelheidsovertreders het tenminste in hun portemonnee, de plek waar bij de automobisten de meeste pijn zit.

Jan Muijs, Tilburg