’De puinhopen van Rutte’

Het wordt steeds duidelijker dat drie achtereenvolgende kabinetten Rutte van het sociale Nederland een grote puinhoop hebben gemaakt.

Telkens komen er op allerlei gebied door de ingevoerde bezuinigingen en belastingverhogingen op allerlei gebied tekortkomingen aan het licht en lijken uit de Rutte-kast vallen, die daarna weer met een besmuikte glimlach met miljoenen moeten worden gecorrigeerd.

Voorbeelden te over: veiligheid, defensie, ggz, onderwijs, ouderenzorg, gezondheidszorg, jeugdzorg, dividendbelasting, klimaatgekte, etc. etc.

Het wordt tijd dat aan de Rutte-periode een eind komt, zodat het kabinet weer voor de bevolking gaat zorgen in plaats van voor de eigen politieke belangen.

Bert Steenhuisen, Heiloo