’Lastig naar het toilet’

Wc’s in het openbaar vervoer, het blijft een moeilijke discussie. In Groot-Brittannië rijden in ’Greater London’ de forensentreinen zonder wc. Ook in de ondergrondse in Londen en Parijs zijn geen toiletten. Het is natuurlijk akelig als je niet meteen gebruik kunt maken van een toilet zodra je dat zou willen, maar ja, altijd en overal faciliteiten aanbieden is ook niet eenvoudig. Onlangs ging ik naar het bevolkingsonderzoek voor borstkanker. Het was op een afgelegen sportterrein. Ik mocht niet naar het toilet, want dat was alleen voor de medewerkers. Toen ik vroeg of ik dan maar in de bosjes moest gaan zitten, haalde mevrouw haar schouders op.

Marijke Hulst,

Dordrecht