Uitslag Stelling: Lappendeken aan regels

De Vereniging Nederlandse Gemeenten gaf deze week in een open brief aan het kabinet aan dat gemeenten de extra kosten voor jeugdzorg niet langer kunnen opbrengen en dreigde de in 2015 gedecentraliseerde taken weer terug te leggen bij het Rijk als het kabinet niet met heel veel extra geld over de brug komt. Volgens Haagse bronnen wil minister De Jonge er dit jaar 300 miljoen euro voor uittrekken en in de drie jaar daarna nog eens 190 miljoen.

Ruim twee op de drie respondenten vinden het terecht dat de gemeenten alarm hebben geslagen over de tekorten bij de jeugdzorg. „Er is al jaren gekort. Met overheveling van de zorgtaak naar de gemeenten is ook fors bezuinigd. Het water staat de sector al jaren tot aan de lippen.”

Het is gewoon een slechte beslissing geweest om taken als jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning over te hevelen van het Rijk naar de gemeenten, vindt driekwart. „Een stomme actie. Er is veel zorg bij de gemeenten gelegd die nu allemaal een verschillende werkwijze hebben en niet altijd de juiste expertise”, stelt iemand. Een ander: „Gemeenten hebben te weinig kennis van dit soort zaken en door de marktwerking is het een totale chaos geworden.”

Een paar honderd miljoen erbij is niet genoeg, vindt ruim de helft. „Het lijkt een smak geld, maar als je het verdeelt over alle gemeenten, kunnen er nog niet super veel kinderen worden geholpen.” En: „De wachtlijsten moeten ook weggewerkt worden. Jongeren met problemen krijgen veel te laat hulp, waardoor de problemen onnodig groter worden en ook meer kosten.”

Een minderheid van 18% vindt 300 miljoen extra toereikend. Een aantal van hen is van mening dat de organisatie niet goed functioneert en dat er efficiënter kan worden gewerkt. „De bureaucratie is zeer ergerlijk.”

Een van deze respondenten stelt rigoureuze maatregelen voor: „Het hele instituut jeugdzorg moet met de grond gelijk worden gemaakt en opnieuw worden opgezet. Te veel schijven, te weinig eenduidig werken, weinig visie... Pas dan valt te beoordelen wat er nodig is aan geld.”

Dat gemeenten met hogere kosten te maken hebben, komt ook doordat de hulpvraag is toegenomen. Ruim de helft van de respondenten denkt dat dit deels komt doordat te makkelijk een beroep gedaan wordt op de jeugdzorg. „Scholen doen er ook aan mee. Iedereen moet tegenwoordig een ’rugzakje’ hebben. Ouders moeten meer verantwoordelijkheid nemen!”

De meesten zijn het er in ieder geval over eens dat je er met extra geld alleen niet komt en dat er meer moet gebeuren. „Te beginnen met een gecoördineerde landelijke aanpak en beleid”, stelt iemand vast.

Een andere respondent evalueert: „De overheveling van de taken naar gemeenten was absurd. Deskundige, ervaren instanties werden opgeheven. Ambtenaren zonder verstand van zaken en ervaring dachten dat ze die taken konden overhevelen naar gemeenteambtenaren. Nu zitten de ouders en met name de kinderen met de brokstukken. Geld extra is goed. Maar ervaring en deskundigheid is essentieel.”