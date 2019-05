De politie staat er om de stront op te ruimen als de rest roerloos toekijkt

Als er iets mis gaat bij de politie zijn media, ook De Telegraaf, er als de kippen bij om erover te schrijven. Fouten in de opsporing? Te hard ingegrepen bij een voetbalwedstrijd? Het komt in de krant. En terecht, dat is de rol van ons journalisten. U informeren over dat wat afwijkt van het normale. Maar het is ook goed om stil te staan bij de andere kant.