Mondkapje om uit pure beleefdheid

Dat heeft in grote steden met luchtvervuiling te maken, maar heel vaak draagt men mondkapjes uit beleefdheid. Die mensen zijn verkouden en willen het verkoudheidsvirus niet aan anderen overbrengen.

In Nederland ziet men geen nut in het dragen van mondkapjes om besmetting met coronavirus te voorkomen. Het virus gaat aan de buitenkant van het kapje zitten, men komt er met de handen aan en het leed is geschied!

Maar op basis van de praktijk in Azië zouden mondkapjes wel ingezet kunnen worden om het virus niet door te kunnen geven als men zonder het te weten reeds besmet is.

Misschien een idee voor de toekomst om te zorgen dat de GGD’s genoeg mondkapjes op voorraad gaan houden om deze te verstrekken aan de gehele bevolking als er een (nieuwe) virusgolf op komst zou zijn. Met daaraan gekoppeld een draagplicht.

Net zoals er tijdens de Koude Oorlog jodiumtabletten op voorraad werden gehouden om uit te delen zodra een atoomoorlog zou (kunnen) uitbreken.

Willem Berkvens, Valkenswaard