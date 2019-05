Brief 1 ’Er is iets grondig mis in ons land’

De jeugdzorg in ons land kampt met een ontstellend gebrek aan geld, waardoor een goede jeugdzorg, die bij de gemeentelijke overheid is ondergebracht, niet langer meer kan worden gegarandeerd. Op korte termijn is maar liefst 490 miljoen euro nodig om de ernstigste nood te lenigen. Of de overheid springt bij óf die neemt zelf weer de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg.

En waar praten we dan over? Het gaat maar liefst over een groep van 428.000 (!) jongeren. Wat is er in hemelsnaam in ons land aan de hand, dat zóveel jongeren hulp van de overheid nodig heeft om de volwassenheid te bereiken? Hoe zit het met het ouderlijk toezicht? En om wat voor jongeren gaat het hier eigenlijk?

Dat er iets grondig mis is in ons land is wel duidelijk. Met alleen het rondpompen van geld zijn we er nog niet. Dat is nog de makkelijkste oplossing. Maar of daar de jeugdigen uiteindelijk mee zijn gebaat?

Jan Muijs, Tilburg

