’Dit stembiljet is betrouwbaar en toekomstproof’

Het opvouwen daarvan doet mij ook steeds denken aan die oude routekaarten in de auto; ook daarvan was toentertijd het opvouwen bepaald geen sinecure. Voor de minister heb ik daarom een oplossing bedacht waardoor het stembiljet eenvoudig kan worden teruggebracht tot een A4-formaat.

Plaats in ieder stemhokje een touchscreen met printer. Op het scherm staan alle deelnemende partijen met hun logo/ naam. Aangezien de meeste stemmers toch al weten op welke partij ze gaan stemmen, tikt men op de touchscreen de betreffende partij aan en geeft een printopdracht. Uit de printer komt vervolgens een stembiljet van de te kiezen partij met daarop alle kandidaten.

Hokje van de betreffende kandidaat roodkleuren, opvouwen en in de stembus deponeren. Het geprinte stembiljet krijgt gelijk een barcode mee, dus is de telling straks ook een fluit van een cent. Bijkomend voordeel is dat de printer precies bijhoudt welke partij is geprint, dus de exit-uitslagen per stembureau zijn direct en nauwkeurig na sluitingstijd voorhanden.

Geen dank, graag gedaan!

Wim Everwijn, Capelle aan den IJssel