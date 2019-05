’In het stemhokje politiek afstraffen’

Het lijkt wel of onze politieke partijen over elkaar heen buitelen in hun poging om zo ranzig mogelijk en op de man spelend voor de dag te komen. Zo is er nu weer ophef over een SP-spotje waarin eurocommissaris Frans Timmermans wordt weggezet als een infantiele machtswellustiging.

Maar persoonlijke aanvallen in spotjes en advertenties zijn van alle tijden. Zoals de steeds maar persoonlijke aanvallen van Wilders op premier Rutte. Maar ook de aanval van Pim Fortuyn, die destijds minister Els Borst de dolende minister van wachtlijsten noemde, en vond dat ze in haar eentje gevaarlijker was dan Osama Bin Laden.

En steeds klinkt dan - ook uit de eigen partij - kritiek. Maar daar wordt nooit enige lering uit getrokken. ’Fatsoen moet je doen!’, is vaak het gezegde. Behalve in de politiek dan. Voor mij hoeft deze politieke verhuftering niet.

Daar is natuurlijk wel wat aan te doen. Afstraffen! In het stemhokje!

Jan Muijs, Tilburg