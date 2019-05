’Wat een zwalk beleid in Amsterdam’

Misschien is een idee om ook een viswinkelbeleid 2019-2030 in te voeren. Dan hoeft men ook geen hardwerkende winkelier het leven zuur te maken. Of is het lucratiever om na je politieke periode een baan te krijgen bij een hotelketen i.p.v een visje te bakken in de Leidsestraat?

Jan van den Oever, Zandvoort