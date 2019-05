Uitslag stelling: ’Hand weigeren kost steun’

Premier Rutte ontving dinsdag een delegatie van de Gele Hesjes nadat hij ze enkele weken geleden had uitgenodigd toen hij op verkiezingscampagne was in Roermond. Veel mensen van de protestbeweging houden de premier verantwoordelijk voor veel maatschappelijke problemen. De weigering van Gele Hesjes-voorvrouw Ingeborg Westerhoff en een ander delegatielid die al bellend binnenliep, heeft veel kwaad bloed gezet in de samenleving. „Verbeter de wereld, begin bij je zelf. Als je bij Rutte wordt uitgenodigd en je hebt niet het fatsoen om hem een hand te geven dan ben je voor mij een loser.” En: „Met het ’onfatsoenlijke’ gedrag door geen hand te geven komt naar voren dat het niet om ’verstandige’ mensen gaat, maar om verkapte raddraaiers. Een verstandig iemand geeft een hand en gaat de dialoog aan. Het zijn individuele mensen die elke hun eigen probleem aankaarten en geen diepgang hebben”, luidt een reactie van een tegenstander van de actievoerders.

Andere opposanten noemen hun optreden niet alleen onfatsoenlijk maar ook schadelijk voor de zaken waarvoor ze staan. „Een uitgestoken hand weigeren is een ernstige belediging, die je nooit moet accepteren. Nu wordt er vooral gesproken en geschreven over deze idiote actie, in plaats van over de inhoud. Dat is jammer, want inhoudelijk hebben de Gele Hesjes op veel punten gelijk”, klinkt het.

Onder de tegenstanders van de Gele Hesjes zijn er meer, die wel sympathie koesteren voor de actiepunten, maar zij zijn geen voorstander van hun actiemiddelen. Bovendien noemen zij hen ’ondemocratisch. „Zij zijn niet door mij gekozen. Ik wil ook niet door hen vertegenwoordigd worden. Ik wil wel ander beleid en een andere regering, maar ik richt mij op democratisch ingebedde kanalen”, laat één van hen weten. En een ander stelt: „Ze hadden nooit mijn sympathie omdat ze ook via andere wegen hun stem kunnen laten horen. De Gele Hesjes zijn ondemocratisch; omdat ze hun zin niet krijgen, blijven ze protesteren, maar zo werkt het niet in de samenleving. Ga dan de politiek in en verander dat.”

Deze Nederlandse burgerbeweging was al geen eenheid, maar door de handenweigeractie is er ook nu intern verdeeldheid ontstaan. Zo splitsen de Rotterdamse Gele Hesjes zich af en gaan zij vanaf vandaag protesteren in oranje hesjes. „Die Nederlandse Gele Hesjes zijn een farce vergeleken bij de Franse. Hier is de groep opgebouwd uit een paar mensen die het niet in zich hebben om er een eenheid van te maken en om er mensen warm voor te laten lopen. Alleen al het feit dat de Rotterdamse groep zich als het ware afsplitst is een teken aan de wand”, klinkt het resoluut.

Toch draagt een kwart van de respondenten de Gele Hesjes een warm hart toe. Deze voorstanders vinden dat de actievoerders hun krediet niet hebben verspeeld maar wel alle fatsoensnormen hebben overschreden. Ondanks het huidige imagoprobleem van de Gele Hesjes hopen zij vurig dat er een dialoog tussen politiek Den Haag en de protestbeweging tot stand komt.