Half april stonden na elkaar twee verhalen over het pensioenvraagstuk in de krant. Eerst een interview met ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann in Trouw met als kop ’De problemen kunnen we oplossen’. Daarna een artikel in de Volkskrant onder de titel ’Korting van pensioenen dreigt ook in nieuw stelsel’. Dat leidt tot ongerustheid.