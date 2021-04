’Bellende fietsers gevaarlijk’

Er is de laatste tijd veel te doen over fietsongelukken. Veel fietsers zijn vorig jaar bij ongevallen omgekomen. Vaak wordt gewezen naar ouderen die te hard rijden op de e-bike. Mijn partner is vorige week door een jongen van 15 à 16 jaar die al fietsend op z’n smartphone keek aangereden. Hij kwam op het wegdek terecht. Het gevolg was twee hechtingen in het voorhoofd en verwondingen aan een arm en een hand. Door omstanders is hij naar de eerste hulp gebracht. Ook is zijn bril stuk en een nieuw montuur kost gauw 200 euro. Nergens is de schade te verhalen. De veroorzaker is er vandoor gegaan in de commotie. Het zijn echt niet alleen de ouderen. Ik zie veel jonge fietsers op de telefoon kijken.

C. Mulder, Huizen