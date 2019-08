’Wennen aan het verkeer’

Een respondent schrijft: „Je let toch beter op als je zo’n spandoek tegenkomt. Ik heb geen schoolgaande kinderen meer dus dan weet je niet altijd wanneer de scholen weer gaan beginnen.”

Toch verbeter je de verkeersveiligheid niet met campagnes alleen, geloven de meeste stellingdeelnemers. „Alle beetjes helpen, maar of het nut heeft?”, schrijft iemand. „Jaarlijks terugkerend verkeersonderwijs zou beter zijn.”

Er zijn veel deelnemers die hameren op meer verkeerskennis bij de jeugd. „Verkeersles is onmisbaar. Thuis en op school. Ik zie fietsertjes nooit omkijken. Ze steken zo over en geven geen richting aan.”

Het ontbreekt jeugd niet alleen aan kennis maar ook aan manieren, menen veel stellingdeelnemers. „De jeugd fietst zelf vaak op een onverantwoordelijke manier terwijl ze heus wel weten hoe het hoort. Iets met stoer doen”, schrijft een respondent. „Met name pubers uit het voortgezet onderwijs zien en kennen geen gevaren”, meent een andere deelnemer. „Kinderen lijken totaal geen respect voor anderen meer mee te krijgen en dat uit zich onder meer in nonchalant fietsgedrag. Ze fietsen met grote groepen naast elkaar en wijken niet voor medeweggebruikers. Het is van: ‘je wacht maar’. Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties die niet nodig zijn. Ook een hand uitsteken lijkt niet meer van deze tijd!”, zegt een ander.

Veel respondenten vinden dan ook dat een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de ouders van scholieren ligt. 91% is van mening dat ouders hun kind zo veel mogelijk met de fiets of lopend naar school moeten brengen om zo met hen lastige verkeerssituaties ’te oefenen’. „Het is de taak van ouders om hun kind verkeersregels bij te brengen en regelmatig samen met hun kind te fietsen en te wijzen op de gevaren in het verkeer”, stelt iemand. „Leer ze voorzichtig te zijn, dan maar wat later komen of wat eerder weg van huis.”

Door hun kinderen met de auto naar school te brengen, geven ouders het slechte voorbeeld volgens veel respondenten. „Ouders zijn vaak gewoon te lui om de kinderen met de fiets naar school te brengen. Als er ook maar een paar druppeltjes regen vallen springt iedereen al, hup in de auto”, stelt een deelnemer. Ook zorgen ouders vaak zelf voor onveilige situaties in de omgeving van de school, vindt menigeen. „Ze parkeren op plekken waar dat niet mag en blijven regelmatig even kletsen met kennissen ondanks het parkeerverbod. Daardoor is het er vaak abnormaal druk en ontstaan er gevaarlijke situaties.”

De meerderheid gelooft dat er minder verkeersslachtoffers onder scholieren zouden vallen als ze er al op de basisschool aan wennen om op de fiets naar school te gaan. „Je kind zo vroeg mogelijk naar school laten fietsen of lopen is heel goed, daar worden ze sterk van. En zo leren ze al jong dat ze niet alleen op de weg zijn en dat er veel auto’s rijden”, schrijft er een.

Een minderheid ziet niets in campagnes. „Verkeershufters blijven bestaan. Pak die eens harder aan. Zolang er in Nederland nergens op gehandhaafd wordt, blijft het dweilen met de kraan open.”