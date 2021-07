Met zowat álle zware criminelen achter de tralies of in afwachting van jarenlange gevangenisstraffen gaat het moorden gewoon door. We hebben er geen definitief antwoord op. En met een zoals altijd ’geschokt’ Den Haag moeten we verder.

Er is al jaren een acute woningnood. Onoplosbaar zolang het stikstof- het klimaatbeleid leidend is. Duizenden losgeslagen zich noemende asielzoekers kunnen hier doen, wat ze willen. Want wie houdt ze tegen? Duizenden kilo’s (hard- en soft)drugs komen wekelijks, of misschien wel dagelijks, ongestoord ons land binnen. We zijn de controle hierop volledig kwijt.

Verder bezorgen duizenden verwarde en voor overlast zorgende personen de politie dagelijks handenvol werk. Een adequate opvang is er al jaren niet meer. En ouderen die opvang nodig hebben, moeten het zelf uitzoeken want met de afbraak van alle bejaardenhuizen is die opvang er niet meer. Als er een kabinet gevormd gaat worden waar D66, GroenLinks en de PvdA deel van zullen gaan uitmaken en het beleid mede gaan bepalen, kan de belastingbetaler de borst pas echt nat maken. Help, wie redt ons land?

Jan Muijs, Tilburg