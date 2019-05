Is Europa een zegen of een vloek?

In 28 landen bepalen 420 miljoen stemgerechtigde burgers naar wie de 751 zetels in Straatsburg gaan; de Nederlandse partijen hebben er 26. In de aanloop van de verkiezingen rollen voorstanders, tegenstanders en sceptici van de Europese Unie over elkaar heen.

Is de EU een zegen of een vloek? Moeten we Europa koesteren? EU-boegbeeld Frans Timmermans en ’Europa-econoom’ Jean Wanningen kruisen de degens.

