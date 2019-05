’Maak een einde aan dat EU-circus!’

Nee, onder de reageerders op Telegraaf is maar weinig enthousiasme te vinden voor de Europese Unie. Vanwege het immigratieprobleem, bijvoorbeeld, zegt Caspar: „Europa is een vloek, want door het wegvallen van de binnengrenzen en de ontbrekende bewaking van de buitengrenzen is het vrij reizen voor zware criminelen en gelukzoekers uit achterlijke landen.” Dat probleem signaleert Emilepeters212 ook, maar hij zoekt de oplossing in samenwerking: „Als je het vluchtelingenprobleem wilt oplossen voor Nederland moet je dat met zo veel mogelijk landen aan de buitengrenzen van Europa oplossen.”

Dus: samenwerken dan maar? Ja, zegt Klaas_de_Baas: „Samenwerken, handelsverdragen en zaken als klimaat en asielbeleid kun je als één Europa doen en dat is het zo’n beetje. Wil je meer, dan gaat het faliekant tegen je werken.”

Eigenlijk vindt Willem 1955 dat ook: „Ik ben vóór Europese samenwerking op velerlei vlakken maar ik ben resoluut tegen een Europese regering die allesbeslissend en -bepalend is voor heel de EU.”

Steven vd Bles ziet uiteindelijk wel een verenigd Europa ontstaan: „Europa wordt ooit één. Daar ben ik van overtuigd. Niet de samenwerking verbreken, maar juist aangaan. Ik denk dat heel veel mensen die tegen Europa zijn er ook zo over denken. De negatieve houding komt vooral van hoe het Europees Parlement nu functioneert. Gesloten, geldverslindend en de verschillende staten niet gelijkwaardig behandelend.”

Voor een echte, keiharde Nexit gaan de handen niet massaal op elkaar. Edwin V. weet wel waarom: „Wie een beetje analytisch kan doordenken, weet meteen dat de EU voor Nederland een zegen is. Immers, Nederland drijft op internationale handel, overwegend handel met andere EU-landen. Dat betekent heel simpel dat het gewoon dom zou zijn als wij middels een Nexit die vrije handelszone zouden verlaten.”

Dat kan (zal) best waar zijn, maar onder de streep is Nederland gewoon een netto-betalers aan de EU, zegt bijvoorbeeld Bernard R.: „De Europese Unie is tot op zekere hoogte een prima initiatief. Ik baal er echter van dat wij momenteel tot 67 jaar en 3 maanden moeten werken, voordat wij AOW krijgen, terwijl die leeftijd in andere EU-landen veel lager ligt. Ook de subsidies worden oneerlijk verdeeld. De laatst bijgekomen landen kennen alleen rechten en weinig plichten. Wij moeten steeds groter deel afstaan aan dit soort landen. Dat is oneerlijk en moet stoppen.” Ook D.Muyzert is zijn geloof verloren: „De EU is voor Nederland een vloek geworden. Ik heb het idee dat wij de pinautomaat voor Brussel zijn, met hun vreemde fratsen. Het is het beste voor ons land, wordt er beweerd, mijn land bestaat niet meer…”

Oorlogen

Oké, maar deel uitmaken van een grote geheel heeft toch ook (veiligheids)voordelen? Ja, zegt Georgeheidemann816: „Het grootste voordeel van de Europese Unie is dat misstanden en onenigheid zoals in het verleden niet beslecht hoeven worden door middel van oorlogen.”

Karel 1955 is het daarmee grondig oneens: „Hou toch op. Totdat de EU er kwam was er ook geen oorlog, dus schei uit met telkens te roepen dat er dankzij de EU vrede is. De Joegoslavië-oorlog zijn ze alweer vergeten, de oorlog in de Oekraïne ook allemaal in de tijd van de Eu. Het enige wat de EU doet is ons noordelijke burgers ons geld afpakken om de zuidelijke landen overeind te houden. Net zoals de voormalige Oostbloklanden met ons geld feestvieren.”

Jack Hollanda ziet te grote verschillen tussen de verschillende staten binnen de EU: „De lidstaten zijn te verschillend wat cultuur, waarden, normen, regels, wetten en werkethos betreft. We mogen wel constateren dat de EU, voornamelijk Duitsland en Frankrijk, de éénwording van één groot vredig welvarend Rijk te ver heeft doorgevoerd.”

Kokervisie

De twee panelleden in De Telegraaf van zaterdag werden niet even enthousiast ontvangen. Keub vat dat misschien nog het beste samen: „Als je de twee verhalen vergelijkt, zie je al een enorm verschil. Timmermans houdt een nietszeggend, algemeen verhaal. Wanningen is concreet, benoemt de problemen, staat met beide benen in de werkelijkheid en geeft weer wat onder de burgers leeft. Timmermans zit in een ivoren toren, lijdt aan kokervisie en weet totaal niet wat er leeft onder de burgers die hij wil vertegenwoordigen.”

Mariannerietjens wil de discussie met Timmermans wel aan: „Beste meneer Timmermans: economische samenwerking zorgt ook voor vrede. U houdt nu een pleidooi voor een Europa dat voor verdeeldheid zorgt, voor polarisatie tussen de rijke en arme landen door onze onzalig euro. Onze pensioenen worden met de dag minder waard vanwege het beleid van de Europese bank met aan het hoofd een Italiaan zodat de armoedzaaiers het hoofd boven water kunnen houden.” En Leo III zegt: „Europa is heel geschikt voor de banken, de bedrijven en de regenten, maar het heeft niets voor de gewone man.”

Nee, dan vindt Wanningen een williger oor. Mijngulden.terug snapt het betoog wel: „Geld stroomt altijd van Noord naar Zuid, maar het maakt een tussenstop in Brussel. Dertigduizend per maand om precies te zijn, voor een stelletje uitvreters dat nul-komma-nul waarde toevoegt.” Joker vindt dat ook: „Volledig eens met briefschrijver; het is nooit genoeg en Europa wordt geen één natie, daarvoor is er teveel verschil onderling.”

Pulsvisserij

Toch uit de EU stappen dan maar? H.Putten520531 wil wel: „We hebben de grootste haven en het beste vliegveld van Europa. Als we uit de EU gaan en de gulden weer invoeren, maken we van Nederland een ’stadstaat’, naar het model van Singapore. Moet je eens opletten hoe snel het huishoudboekje weer in balans is.” Wmvandenberk gaat met hem mee: „Wegwezen uit Brussel. Zo snel mogelijk! Alleen al als ik denk aan wat ze ons met die pulsvisserij hebben geflikt… Dat is al reden genoeg!”

Volgende week kunnen we in elk geval onze stem laten horen. Maar of dat wat uitmaakt, valt nog te bezien, zegt een reageerder: „En... daar zijn we weer met geklaag veilig achter de pc. Maar straks wel weer op deze randfiguren stemmen, zodat alles bij het oude blijft. Nederlanders zijn veel te braaf en dat ten gunste van Brussel.”

Josephina2 tot slot heeft er weinig fiducie in: „Ik ga wel stemmen, maar wie gelooft nog de uitslag van de verkiezingen?”