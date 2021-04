Leren van faalbeleid

Inderdaad: zwabberbeleid, steeds andere richtlijnen, onvoldoende alertheid bij het inkopen van vaccins etc. Laten we hopen dat dit falen een leermoment is voor de formateurs: kies nu eens bewindspersonen op basis van inhoudsdeskundigheid in plaats van partijloyaliteit. Dus een medicus met organisatorische ervaring op Volksgezondheid.

Cees Dekker, huisarts, Emmeloord