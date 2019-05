’EU dijt steeds verder uit’

Binnenkort zijn er Europese verkiezingen. De opkomst zal wederom laag zijn, want de verkiezingslijst bevat alleen maar namen waarvan je nog nooit gehoord hebt.

Op wie of wat moet je stemmen? In een Europa, waar zoveel verdeeld is en elk land zo zijn eigen belangen heeft. En landen zelfs dwars liggen. Zoals bijvoorbeeld Bulgarije, Roemenië, Hongarije en Polen. De corruptie is daar nog volop aanwezig. En die maken zo hun eigen regels. Iedereen ziet het met lede ogen aan en laat het gebeuren. De leerschool Griekenland bleek niet voldoende om zulke landen te weigeren. En dan dient ook Italië zich aan met een ongekend grote schuldenlast, waar we weer met zijn allen voor moeten opdraaien.

En als je dacht dat we er al waren: het wordt nog veel erger! Albanië, Kosovo, Servië, Montenegro, Macedonië en Bosnië-Herzegovina. Landen met een hoge graad van corruptie, criminaliteit en onverdraagzaamheid. Waar etnische problemen nog steeds de boventoon voeren. Met deze landen zijn uitbreidingsonderhandelingen aan de gang. Inderdaad, je wordt er moedeloos van.

Jan Muijs, Tilburg