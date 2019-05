’Woningzoekende krijgt mes op de keel’

Dat er in de regio rond Schiphol zowel gevlogen als gewoond moet worden (Tel. 10-5) is evident. Het bevredigend combineren van beide is een traag en ingewikkeld proces o.m. vanwege gezondheidseisen aan acceptabele geluidsoverlast en luchtverontreiniging. Een acceptabel plan moet vooraf nu eenmaal goede waarborgen bieden tegen deze gezondheidsrisico’s.

Dat er nieuwe en slimme initiatieven worden ontplooid om binnen geluidszones mogelijk toch woningen te kunnen bouwen is positief. Maar om woningzoekenden, die zeker op dit moment bij het huidige grote tekort aan betaalbare woningen geen kant uitkunnen, een mogelijkheid te bieden voor huis binnen de geluidzones, maar dat er dan voor getekend moet worden om later niet meer tegen geluidsoverlast te kunnen protesteren, is volstrekt verwerpelijk.

J.C. Reinders, De Kwakel