’Massaal aan de laadpaal’

De overheid wil in 2030 geen benzine- en dieselauto’s meer. Om daar aan te voldoen moeten er duizenden laadpalen bijkomen. Aan opladen is de Nederlander geleidelijk aan al gewend geraakt, in een huishouden liggen soms wel vijf apparaten aan een draad. Laptops, iPads en smartphones. Opladen moet men ook met de ov-kaart. In- en uitcheckpalen van verschillende vervoersbedrijven ’sieren’ de stations.

De horizon gaat meer veranderen. We hadden al windmolens op zee, zonnepaneelweiden en daar komen nu de enorme laadpaalparken bij. Benzinestations hebben hun langste tijd gehad. Als de mensheid, en het stroomnet, maar niet aan de kook raakt.

Wilma Beskers, Borculo