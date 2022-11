’FIFA misleid met alcoholverbod’

Er waren al veel twijfels over dit met grof geld gekochte WK in Qatar, er werden afspraken gemaakt over het tijdelijk aanvaarden van westerse waarden. Dat is dan bij deze niet meer aan de orde! Alcohol alsnog bijna nergens verkrijgbaar, niet mogen gebruiken in de barakken waar je als fan 300 euro per dag voor betaalt, en ik vraag me sterk af hoe dat gaat bij dames die geen hoofddoek dragen.

Als je een WK laat organiseren in een land waar deze regels gewoon wet zijn… dan slaat de FIFA de plank niet alleen heel erg mis (wisten we al) maar laat zich aan alle kanten bedonderen! Ik zou er vrouw (per definitie zonder hoofddoek!) niet naar toe durven gaan, en als ik hield van hetzelfde geslacht of de rest van de rij letters ook zeker niet!

Hermina Oord