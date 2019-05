Brief 1 ’EU binnen de perken houden’

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Een goede buur hou je in ere. Maar een goede buur krijgt mijn pinpas niet of de sleutels van mijn huis. Een goede buur belt aan en vraagt of het gelegen komt en overloopt mij niet.

Veel landen in Europa gedragen zich niet als goede buren, ze zijn niet uitgenodigd maar staan in mijn achtertuin, zijn luidruchtig, opdringerig, respectloos en willen de dienst uitmaken. Ik mag er niets van zeggen, want dan ben ik de ’boze buurvrouw’!

Een land zonder grenzen is geen land, een tuin zonder hek wordt een openbare speelplaats waar het recht van de sterkste heerst.

Ik ben een Nederlander en wens in Nederland te blijven. Het continent is Europa, maar een verenigd Europa met gecentraliseerd bestuur is niet mijn toekomst. Eerder mijn grootste nachtmerrie.

Hanneke Render

