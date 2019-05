’EU snel de rug toekeren’

Geen rente meer op je geld, je pensioengeld verdwijnt straks naar de EU. Geld wordt met miljarden door de ECB bijgedrukt om Zuid-Europa te steunen. Niemand houdt zich aan de 2 procent; behalve Nederland.

Onze bijdrage is te hoog, netto 5 miljard aan rupsje-nooit-genoeg. Het steeds veranderen van plaats, Brussel/Straatsburg is belachelijk. De eenheid is zoek, omdat de Europese Unie totaal geen eenheid vormt. De grenzen moeten weer bewaakt worden.

Hongarije en Polen doen hun eigen zin, Bulgarije is corrupt, Griekenland kan zijn schuld niet terug betalen de eerste 1000 jaar. Dus ik zou zeggen, een Nexit voor Nederland en de gulden terug. Wie had het over eenheid? De elite en de banken! Onze centen verdwijnen in een bodemloze put. Deze EU is een ramp voor Nederland.

Ruud Kraan, Aalsmeer