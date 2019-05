’Stemmen met beperking’

Het kiezen op 23 mei wordt een probleem voor gehandicapten in Amsterdam. Zo staat er op mijn stembiljet dat de aanbevolen stemlocatie niet toegankelijk is voor rolstoelgebruikers. Dat vind ik vreemd, dus stuurde ik een mail aan de burgemeester. Ik kreeg als antwoord dat wettelijk gezien 100% van de stembureaus toegankelijk moet zijn, maar Amsterdam slechts 95% kan realiseren. Dat lijkt me in strijd met de Kieswet.

Wim Wolters, Amsterdam