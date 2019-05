’Niet te vroeg juichen...’

Was alles kommer en kwel voor Ajax na de uitschakeling in de halve finale Champions League, nu volgt na deze deceptie de euforie met het (nu nog officieuze) verdiende landskampioenschap in zicht.

Alle lof voor deze ploeg, die er een jaar lang in geloofd heeft als overwinnaar over de eindstreep te zullen komen. Met de beker en nu het landskampioenschap van het aflopende seizoen in bezit, verbleekt het niet-behalen van de finaleplaats in Madrid enigszins. Het omgekeerde geldt voor PSV. Was de club met zijn supporters, eigenlijk tot het laatste moment in de veronderstelling de landstitel binnen te kunnen halen, nu is het uithuilen en opnieuw beginnen.

Zal komende week niet hetzelfde kunnen gaan gebeuren met de opgefokte euforie rondom het Eurovisie Songfestival, waarbij ’onze’ Duncan Laurence al min of meer als winnaar wordt bestempeld?

Hopelijk wordt dat ook geen deceptie. Het niet verwezenlijken van de eindoverwinning kan ook hier, zoals juist zo dikwijls als men zich vooraf al verzekerd voelt van de zege, als een mokerslag aankomen.

Rens Kuijten, Nuenen