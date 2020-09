’Woningtekort loopt op door echtscheidingen’

De echtscheidingen vliegen je om de oren en eenieder denkt dat de woningbouwvereniging hun probleem wel zal oplossen. Misschien wordt het tijd dat de echtelieden voor de scheiding eens gaan nadenken (gewelddadige relaties uitgesloten). Immers, het gras is overal even groen en in elke relatie is wel eens wat. Tegenwoordig is de dooddoener ’de koek is op’, nou die raakt overal op hoor.

Annelies Damen,

Landsmeer