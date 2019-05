’Kiki verdient nominatie’

Kiki staat op plaats vier van de wereldranglijst. Nog nooit heeft een Nederlandse tennisster dat behaald. Daarmee heeft ze het 42 jaar oude record van Betty Stöve verbroken.

Lang staat ze niet stil bij de winst in Madrid, want ze is alweer in Rome, daar wil ze nog graag spelen voordat eind deze maand Roland Garros begint.

De 27-jarige Kiki vorm een hecht team met coach Raemon Sluiter. Ze heeft leren omgaan met druk. Haar twijfel, omgezet in kracht. Ze heeft een ijzersterke service. Slaat veel aces en heeft een genadeloze forehand.

Nadat vorig jaar Reamon Sluiter, gedeeld coach van het jaar 2018 werd, is toch te verwachten, dat Kiki dit jaar wel genomineerd wordt.

Wilma Beskers, Borculo