Uitslag stelling: Alleen goed voor schatkist

De steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht alleen al haalden de afgelopen jaren voor ruim 10 miljoen euro aan boetes op. Belachelijk, vinden de tegenstanders. „Het is gewoon autootje pesten en de mensen met een kleine portemonnee zijn de dupe, er is voor veel mensen geen alternatief.”

Slechts 11 procent van de respondenten is voorstander van milieuzones voor alle gemotoriseerd verkeer; 15 procent vindt het prima voor beperkte groepen als vrachtverkeer, bestelbusjes en ’die stinkende brommertjes en scooters’.

De grote meerderheid vindt milieuzones geen zin hebben. „De zuurstof die wij inademen is niet gebonden aan een stad of land. Totdat er een mondiale overeenstemming is inzake gebruik van fossiele brandstoffen zijn de te bereiken resultaten nihil”, stelt iemand. „Niet alleen auto’s stoten fijnstof uit”, brengt een ander in, „maar het is nu eenmaal makkelijker de gewone man te belasten”.

Sommigen respondenten zijn wat milder. „Het idee erachter is goed”, reageert iemand, „maar als er in de steden op deze manier al iets verbetert, dan wordt het wel teniet gedaan door de uitbreiding van Schiphol en Lelystad Airport! Als wij als land echt iets willen verbeteren, dan zal de luchtvaart en scheepvaart aangepakt dienen te worden.” En vergeet de industrie niet, zeggen anderen.

Meer dan 80 procent gelooft niet dat milieuzones helpen de concentratie fijnstof en CO2-uitstoot terug te dringen. „Ik heb begrepen dat de meeste fijnstof niet van de motor komt maar van banden, rem- en wegslijtage. De snel optrekkende en afremmende en veel zwaardere elektrische voertuigen gaat daar geen positieve bijdrage aan leveren”, voorspelt een tegenstander.

Er zijn ook respondenten die denken dat het om een andere reden weinig effect heeft. „Neem Arnhem. Om het ziekenhuis te kunnen bereiken kun je met een oude auto niet meer de kortste weg nemen. Je moet flink omrijden om er te kunnen komen Dit geeft veel meer uitstoot dan de korte route.”

Het merendeel is van mening dat het hoge aantal boetes te wijten is aan de wirwar van regels voor de verschillende milieuzones. „Het is niet altijd duidelijk dat je zo'n zone in rijdt. En wat moet je als je plots voor een zone komt te staan?”, vraagt iemand. „Er is geen weg terug.”

Veel respondenten klagen dat het een zootje is. „Totale willekeur, geen eenduidig beleid, iedere stad doet maar wat. Er moet een centrale regie komen.”

Een op de zes is wél blij met milieuzones. „Een goede stap in het terugdringen van fijnstof en CO2. Belangrijk voor de volksgezondheid, in het bijzonder voor mensen met longproblemen.”

Dat de gemeentebesturen zorgen voor gezonde lucht voor hun inwoners is een goede zaak, vinden de voorstanders. „Radicale maatregelen zijn het beste: die doen even pijn maar wennen het snelst”, zegt een respondent die de plannen van Amsterdam voor een emissievrije binnenstad in 2030 toejuicht. „Het is net als met roken op het werk. Als het er niet meer is wil je nooit meer anders en snap je niet dat je vrijwillig die lucht inademde.”