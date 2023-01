Premium Het beste van De Telegraaf

Advocaten laten zich voor het karretje spannen van zware criminelen

Door JOHN VAN DEN HEUVEL Kopieer naar clipboard

Eindelijk is het dan zover. De Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught krijgt een eigen rechtbank. Hierdoor is het niet meer nodig om criminelen waar een groot ontsnappingsrisico aan kleeft naar beveiligde gerechtsgebouwen elders in Nederland te vervoeren.