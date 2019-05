Brief 1 ’Formule 1-race toestaan is idioot’

Iedereen in Nederland moet gas-loos, diesel-loos en vleesloos. Maar als je de krant openslaat lees je dat dat Zandvoort akkoord gaat om de Formule 1 toe te laten op het racecircuit. Rijden die auto’s op water? Wat een idioot beleid omdat toe te staan. Zeker omdat die Van Vollenhoven erachter zit.

Dierenactivisten die je willen verplichten te stoppen met vlees eten. Ze zetten een heel bedrijf op de kop en rijden in grote auto’s. Nu als je zo milieubewust bent laat je de auto staan en ga je op de fiets of met de trein naar die boerderij. Maar ja, wie de grootste mond heeft krijgt meestal zijn of haar zin.

De regering heeft alleen een antwoord in de vorm van het woord ’onacceptabel’, maar doet er gewoon niets aan.

E. Mast

