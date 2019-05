’Zandvoort is vragen om problemen’

Het binnenhalen van de Formule 1 in Zandvoort is natuurlijk een geweldig succes, maar de keerzijde van het grote jongens avontuur is van een andere orde.

Het is namelijk ondoenlijk om het logistieke probleem op orde te krijgen en het vastlopen van het verkeer en de mensenstroom gaat leiden tot ongelukken met alle gevolgen en onderzoeken naderhand van dien. Dit zal echter niet gelden voor de organisatoren want op dat niveau zorgt men heel goed voor zichzelf.

Peter Borst, Beverwijk