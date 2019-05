’GroenLinks maakt draai’

GroenLinks wil af van het huidige leenstelsel voor studenten. Klaver zegt, als een systeem op papier klopt maar in de praktijk niet werkt, moet je het terugdraaien. Alleen was het juist GroenLinks en Jesse Klaver die vier jaar geleden nog voor dit nieuwe stelsel stemden en het mede bedachten. Zou GroenLinks ook zo reageren als blijkt dat we straks een megaprobleem hebben met de elektrische auto’s?

Of als het niet meer leefbaar is in steden als Amsterdam omdat geen toerist meer welkom is? Of als de CO2 niet minder wordt maar de maatregelen kapitalen kosten?

Maar nu, wie krijgt de rekening voor dit gepruts? Juist de burger. Door deze actie heeft GroenLinks laten zien niet veel meer verstand van zaken te hebben dan de anders kleuters van kindercrèche Binnenhof.

Peter de Quaack, Vlissingen