’EU de fout in met Iran-deal’

Wederom zien wij een staaltje arrogant leiderschap van met name mevrouw Mogherini, de vicevoorzitter van de Europese Commissie, die zogenaamd namens de EU de waardeloze atoomdeal met Iran overeind probeert te houden.

De fout die Obama hiermee heeft gemaakt, heeft Trump geprobeerd enigszins recht te trekken. Gezien onze betrekkingen met de VS en de NAVO had de EU niet zo eigengereid een eigen koers moeten varen en toch via (financiële) omwegen zaken met Iran blijven doen.

Het is opnieuw het bewijs hoe de leiders van de EU zonder enige verantwoording aan de Europese burgers hun eigen gang blijven gaan.

P. Holst, Laren