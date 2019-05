’Twintigers van nu willen te veel’

Twintigers bereiken mijlpalen in hun levensloop steeds later. Ze gaan later het huis uit, volgen langer onderwijs en hebben minder snel een vaste arbeidsrelatie of een koophuis, meld het CBS. Ook stijgt de leeftijd waarop zij gaan samenwonen of kinderen krijgen.

Het feit dat studenten vaak, met een lening, eerst minstens een jaar gaan backpacken, ’iets van de wereld willen zien’ en zich dan pas settelen is mede een van de oorzaken. Daarover doodse stilte bij presentatie van de CBS-cijfers, maar wel suggereren dat ze het zo moeilijk hebben...

P. Cammaart