’Gouda lijdt onder vlieglawaai’

Gouda ligt in de aanvliegroutes van Zestienhoven en Schiphol. Sinds de Bijlmerramp is het aantal vliegtuigbewegingen boven Gouda enorm toegenomen en de laatste jaren zelfs in extreme mate. Niet in de laatste plaats natuurlijk omdat vliegen zo goedkoop is geworden en autorijden enorm duur. Je vliegt immers voor een paar tientjes voor afstanden binnen Europa waar je met de auto vele honderden euro’s aan kwijt bent.

Het geluid van de ene toestel is nog niet weggestorven of de volgende komt er al weer aan. Sommige toestellen vliegen zo laag dat ik me afvraag of de minimumvlieghoogte wel wordt gerespecteerd.

Inwoners van Flevoland wees gewaarschuwd. De overlast die we de laatste jaren in Gouda van het vliegverkeer meemaken wordt helaas straks ook jullie deel. Overigens ben ik mij er bewust van dat inwoners van rondom Schiphol een veelvoud aan overlast ervaren dan wij in het landelijk gelegen Gouda, maar ook hier is het met de rust gedaan en daar hebben wij niet om gevraagd.

Voor het welzijn van dit land en de leefbaarheid zal er toch echt een grens gesteld moeten worden aan de groei van Schiphol en de luchtvaart, een grens die niet telkens overschreden mag worden!

Rob Vermeulen, Gouda