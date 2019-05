Uitslag Stelling: Ajax verdient mooi feestje

Op die tijd op een doordeweekse dag zit iedereen nog op zijn werk, klagen de tegenstanders. „De burgemeester denkt zeker dat we allemaal werkloze hippies zijn.”

Een Amsterdammer klaagt dat zijn kinderen niet kunnen komen, omdat ze nog op school zijn. ,,En dat terwijl ze bij iedere thuiswedstrijd zijn geweest. Ik ben echt heel erg trots op mijn club, maar minder op mijn stad.”

Sommige respondenten schatten in dat de veelal jonge supporters zich ziek zullen melden van school of van het werk om er toch bij te kunnen zijn.

Een later tijdstip was beter geweest, om meer mensen de mogelijkheid te geven om het feest mee te kunnen vieren. Dat verdienen de Ajacieden ook, vinden deze respondenten. „Geef de fans het voordeel van de twijfel. Zeg gewoon duidelijk vooraf: als er schade wordt aangericht dan is het voor de komende tien jaar weer afgelopen. Dan zal er niet in de stad worden gehuldigd. Neem mensen serieus!”

„Een beetje sneu om te denken dat je de orde kunt bewaren door het tijdstip te vervroegen”, reageert iemand. Bijna niemand gelooft dat de raddraaiers onder de supporters thuis zullen blijven. Veel respondenten gaan er namelijk vanuit dat deze groep niet braaf bij zijn baas zit, maar óf geen baan heeft of gewoon niet gaat werken ’om te kunnen rellen’.

Ook gelooft bijna geen respondent dat fans met een stadionverbod weerhouden kunnen worden van het Museumplein. Een van hen oppert om deze supporters zich te laten melden bij de politie op het tijdstip van de huldiging, zodat ze zich niet naar het plein kunnen begeven.

Burgemeester Halsema kreeg zware kritiek te verduren nadat ze aan de vooravond van Ajax-Juventus waterkanonnen liet komen bij de zogenaamde Entrada. De meeste respondenten denken echter niet dat ze nu voorzichtiger zal zijn. De burgemeester heeft er niet veel van begrepen, wordt gemopperd. ,,Dat vroege tijdstip is een domme keuze. Na die miskleun van de Entrada, haalt ze zich nog meer woede van de supporters op de hals. De irritatie zal toenemen en dat is koren op de molen van de raddraaiers.”

Het merendeel vindt de keuze voor het Museumplein voor de huldiging wel goed. Maar dat omwonenden ertegen protesteren snappen de meesten wel. „Die worden opgezadeld met herrie en rommel.”

Een Ajax-fan: „Ik zou zeggen, supporters bewijs dat het wel kan. Geniet en heb respect voor de buurt zodat we volgend jaar weer naar het Museumplein kunnen gaan”.

Sommigen vinden de ArenA praktischer. ,,Kun je meteen degenen met een stadionverbod buiten houden.” Anderen zouden het feest liever hier vieren vanwege de betere bereikbaarheid. ,,Ook in Groningen wonen Ajaxfans die er heel graag bij willen zijn”.

Bijna driekwart vindt dat de spelers van Ajax en hun trainer een huldiging op het Museumplein wel hebben verdiend. Twee derde voelt dan ook trots voor Erik ten Hag en zijn team. ,,De plaats is fantastisch, de tijd is belachelijk. Dit feest moet massaal gevierd kunnen worden door iedere Ajax-fan.”