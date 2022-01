’Windturbines leveren kennelijk niks op’

De 30.000 windturbines in Duitland leveren slechts zo’n 3,8% van het totale energieverbruik. Kernenergie is na de tsunami in Fukushima in de ban gedaan, er zijn daar nog drie centrales over, waardoor ze nog steeds voor 26% afhankelijk zijn van het stoken van kolen en hout.

Gelukkig hebben we hier meestal westenwind, dat dan weer wel.

Niek Gahrmann