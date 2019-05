’Dieren hebben ons keihard nodig’

We hebben het hier namelijk niet over boeren die hun staldeuren wagenwijd open hebben staan, waar iedereen altijd welkom is en met liefde hun dieren laten zien. We hebben het hier over grote jongens van (mega)stallen die geen transparantie kennen terwijl dat in principe een van hun core values moet zijn.

Beetje bij beetje krijgen wij door dierenwelzijnorganisaties een beter beeld welke dieronteerende toestanden zich in deze stallen afspelen wat ieder weldenkend mens zal verafschuwen.

Dat overkoepelende brancheorganisaties van deze vee-industrie nu moord en brand schreeuwen dat dierenwelzijnorganisaties een halt moet worden toegeroepen, geeft aan dat dieren onze toewijding keihard nodig hebben. Laten we dit alsjeblieft niet vergeten.

Anneke Sasbrink, Markelo

