’Boeren goed bezig, hulde!’

Ze komen binnen in de stallen en bezetten het erf. Veel activisten zonder ID. Er valt niet met ze te onderhandelen. Ze doen dit in een land waar veel aandacht wordt besteed aan het welzijn van dieren en misstanden meteen worden aangepakt. Hoe ik over deze activisten denk, laat ik maar even achterwege. En uiteraard bepaalt iedereen voor zich of je wel of geen vlees eet.

Voor de betreffende boer was het heel fijn dat zijn collega's uit de buurt hem kwamen steunen. En ik vind het bewonderenswaardig dat deze boeren zich vrij rustig hebben gehouden. Een paar auto's omver en verder niks. Ze hadden deze lieden ook met knuppels te lijf kunnen gaan en de stal hebben ontruimd. Ze hebben echter hun geduld bewaard en escalatie voorkomen. Dat verdient hulde!

Rien van Ast, Uden

