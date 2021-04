’Voorbeeld nemen aan boekingssysteem Action’

Premium Financieel

Suez-blokkade: Blokker vreest leverproblemen

Moeten consumenten vrezen voor lege schappen, nu het Suezkanaal geblokkeerd is door een vastgelopen containerschip? Het kan weken duren voor de Ever Given is weggesleept, aldus topman Peter Berdowski van Boskalis, het bedrijf dat gaat helpen de ’gestrande walvis’ vlot te trekken. Blokker maakt zich,...