’Rutte, het is genoeg geweest’

En de pensioengerechtigden staan al tien jaar droog met zelfs kortingen in het vooruitzicht. Met andere woorden: we verarmen met zijn allen. De belofte van het kabinet dat zowat iedereen er op vooruit gaat, is een loze gebleken. Het CBS gaat het nog doorrekenen, maar zoveel is wel duidelijk; de prijsstijging en de inflatie lopen gierend uit de hand. We voelen het allemaal in de portemonnee.

Het is niet voor niets dat de ene grote keten na de andere over de kop gaat. Het publiek houdt de hand op de knip. En ziedaar wat Rutte en consorten ons gebracht hebben. Hij wil nog wel de liberaal uithangen, maar is dat al lang niet meer. We beginnen ongeveer 'op het tandvlees te lopen' en de riem moet steeds strakker worden aangetrokken.

Drie kabinetten Rutte? Het is onderhand wel genoeg geweest!

Jan Muijs, Tilburg