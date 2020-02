Uitslag Stelling: ’Weer terug naar de basis’

Bijna alle respondenten vinden die achteruitgaande kwaliteit van het onderwijs slecht voor Nederland. Vooral het tekort aan leerkrachten vinden ze verontrustend, en ook de achteruitgang van het leesniveau. Optimistisch zijn de meesten over de politiek. De meerderheid denkt namelijk dat goed onderwijsbeleid het tij nog kan keren. „De politiek heeft het onderwijs vijftig jaar lang verwaarloosd. We moeten terug naar de tijd dat het onderwijs nog top was, maar dan in een modern jasje.” Toch geven veruit de meeste respondenten niet alleen het onderwijs, maar ook de ouders de schuld van de slechte resultaten op de scholen. Iemand denkt dat kinderen slechter presteren doordat ’beide ouders fulltime werken’. Een andere reactie: „Ouders moeten hun kroost beter opvoeden, met respect voor de leraar. Dan wordt onderwijs vanzelf weer een leuk beroep.”

Een andere oorzaak van de verslechterde schoolresultaten, ligt volgens een meerderheid aan het veelvuldige gebruik van de mobiele telefoon. Volgens een respondent is het eigenlijk heel simpel. „Hoofdrekenen weer invoeren en voor iedere les de telefoon afpakken.” Verder vindt deze stemmer ook dat het strafwerk en nablijven weer moeten worden ingevoerd, want: „Ze nemen nu gewoon een loopje met de leerkrachten. Dat is niet goed, er moet respect voor de leraren zijn.”

Een andere veelgehoorde klacht is dat het onderwijs niet toegankelijk zou zijn voor alle bevolkingsgroepen. De meeste stemmers denken dat alle soorten onderwijs juist wél voor alle lagen van de bevolking bereikbaar zijn. Om die bereikbaarheid te vergroten, zouden kinderen eerder dan met vier jaar naar school kunnen gaan. De meesten zijn daar op tegen.

Een andere oplossing om de toegankelijkheid van het onderwijs voor iedereen te vergroten, zou een later moment van selectie kunnen zijn. Nu gaan kinderen op hun twaalfde naar vmbo, havo of vwo. Een idee is om dat moment uit te stellen naar het vijftiende jaar. De meesten vinden dit een goed idee. Ook zijn de meeste respondenten voor het op verschillende niveaus eindexamen doen.

Een reactie: „Er is nu een mal waar de meeste leerlingen doorheen passen, maar willen we er zo veel mogelijk uithalen bij kinderen, dan is maatwerk nodig.”

Een respondent die twintig jaar voor de klas staat, eist vooral rust in het onderwijs. „Rust, regelmaat en orde in de tent graag. Stop met die kansengelijkheid-onzin. Die leidt alleen maar tot een verlaging van het gehele onderwijsniveau. Elke leerling heeft evenveel kans op de toekomst die bij hem of haar past. Helaas heeft Moeder Natuur niet iedereen bedeeld met een hoog IQ.”

Een ander plan is het voortgezet onderwijs onder te verdelen in een praktische en theoretische leerweg. Daar is bijna driekwart voorstander van. Dat zou betekenen dat de termen ’hoog-’ en ’laag-’opgeleid kunnen worden vervangen door ’praktisch’ en ’theoretisch’ opgeleid. Daar zijn de meesten wel voor. ,,Wat was er mis met technisch en huishoudonderwijs? Die leverden de mensen af waar we nu zo’n groot tekort aan hebben.”