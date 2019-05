’Hete adem van Forum voelbaar’

En een lichte vorm van verontrustheid maakt zich van hem meester. Enige vorm van introspectie zou de heer Rutte en de EU-mannen van Brussel sieren. Want waar komt al die onvrede van het electoraat van FvD, de PVV en overige rechtse Europese partijen nu toch vandaan, en niet te vergeten de Brexit, ook zelf door de EU in gang gezet! Al die (te) rechtse partijen zijn door de EU-dictators uit Brussel zelf gecreëerd.

Stelselmatig zijn de Nederlandse en Europese burgers genegeerd en in ons geval is er zand in de igen van de Nederlandse burgers gestrooid met prachtige loze beloftes van koopkracht en belastingverlaging en beteugeling van immigratie, misdaad etc. En nu is de geest uit de fles en zelfs de verkiezingsretoriek van mijnheer Rutte gaat daar te elfder ure helaas geen verandering meer in aanbrengen.

Frank A.Paardekooper, Zandvoort