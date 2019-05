’Projecten bijten elkaar’

Echter, afgaande op de afbeelding in de Financiële Telegraaf van 15 mei is dit onmogelijk, gezien de vele windmolenparken die in zee gepland zijn. Voordat men dus dingen gedaan wil hebben, zou het een goed idee zijn te bekijken of dit soort plannen überhaupt kunnen en niet bijten met andere projecten.

Jacob de Weijze, Marken