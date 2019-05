’Stop verkoop huizen aan beleggers’

Zelf willen wij graag doorstromen van een eengezinskoopwoning naar een appartement en hebben al heel wat bezichtigingen en biedingen achter de rug. Vooral in Amsterdam blijf je achter het net vissen. Ik hoorde van een makelaar dat de belangstellenden vaak uit 80% Engelstaligen bestaat. Ook kopers uit andere landen zijn ruim vertegenwoordigd. Verder worden veel woningen opgekocht door beleggers die deze weer voor veel geld verhuren.

Dit is mij een doorn in het oog. Voor mensen met een modaal inkomen is het eigenlijk onmogelijk om zonder een flink bedrag aan eigen geld, te kopen. Laat staan voor jongeren die genoodzaakt zijn thuis te blijven wonen want voordat je voor een huurwoning in aanmerking komt, ben je minimaal 20 jaar verder!

Waarom komt er geen wet die het verbiedt om bijv. woningen onder de 3 à 4 ton te verkopen aan beleggers of buitenlanders? Zeker in de grote steden moet dit onmogelijk gemaakt worden, de prijzen worden zo onnodig opgedreven. Welke politieke partij zet dit op de agenda?

Cathy Stam-Gestman, Purmerend