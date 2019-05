’Geen loyaliteit bij flexwerk’

Maandag berichtte deze krant echter dat uitzendbureaus niet of onvoldoende moeite doen om de door hen uitgezonden werknemers bij te scholen of te trainen.

Het grote probleem is natuurlijk dat er vrijwel geen loyaliteit is tussen werkgevers en werknemers als er geen sprake is van een vast contract.

Door de toename van het aantal flexwerkers en zzp’ers gaat deze situatie zeker niet verbeteren de komende tijd. Dat wordt vechten tegen de bierkaai voor minister Koolmees, vrees ik.

Jan Pronk, Beverwijk