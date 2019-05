’KNVB laat steken vallen’

De KNVB gedraagt zich als een onwillig orgaan als het gaat om ondersteuning naar amateurscheidsrechters. Ik heb als scheidsrechter diverse incidenten meegemaakt die ik bij de KNVB voorgelegd heb. Hier wordt helemaal niets mee gedaan.

Sowieso geven ze aan dat ze een verslag van een scheidsrechter niet kunnen (of is het willen?) behandelen en bij vragen om ondersteuning reageren ze simpelweg niet. Ooit heb ik met een vertegenwoordiger van de KNVB hierover gesproken en die gaf aan dat de KNVB het voldoende vindt wat zij hieraan doet.

Echter komen er elke week weer nieuwe incidenten bij en steeds meer scheidsrechters stoppen min of meer gedwongen met hun hobby. Soms spreekt de KNVB er dan schande over, maar als de rust is wedergekeerd gaat zij weer over tot de orde van de dag, om vervolgens een week later weer met de neus op de feiten te worden gedrukt.

Het wordt tijd dat de KNVB haar verantwoording oppakt en samen met de clubs dit gedrag aanpakt. Scheidsrechters, en ook spelers en supporters, zullen dan veel meer plezier beleven aan deze mooie sport. Dus KNVB, doe er wat aan!

Ron Duijneveld, Beverwijk