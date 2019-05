Uitslag Stelling: ’Dit is huisvredebreuk’

Minister Grapperhaus liet na tien uur bezetting pas de boerderij ontruimen. Hij zei zo lang te hebben gewacht, om escalatie te voorkomen. „Wat een slappe hap weer. De-escalatie zou geen prioriteit moeten zijn, naleving van de wet wel”, is een van de vele reacties.

De politie heeft lang onderhandeld met de bezetters. Een grote meerderheid van de respondenten vindt dat niet de juiste handelwijze. „Mag ik als een inbreker mijn huis betreedt hem eruit schoppen, of moet ik ook eerst met hem onderhandelen?”, reageert iemand die vindt dat meteen ontruimd had moeten worden. Een ander: ,,Gelijk ontruimen. Hoe langer zoiets duurt, hoe slechter voor de dieren”.

Het bedrijf moet waarschijnlijk de varkens laten afmaken, omdat die kans hebben besmet te zijn geraakt door de bezetters. Bijna alle respondenten vinden dan ook dat het betrokken bedrijf schadeloos gesteld moet worden door de activisten. Een iets minder grote groep, maar toch ook een meerderheid, vindt dat de Nederlandse regering de schade aan het bedrijf moet vergoeden.

De stemmers antwoorden verdeeld op de vraag of er meer aandacht moet komen voor het dierenleed in de stallen van boerderijen. De ene helft vindt van wel, de andere helft vindt van niet. Zo’n zelfde beeld is te zien bij de vraag of men zich de zorgen van de activisten om het leed van de dieren kan voorstellen. Een van de stemmers: ,,Het dierenleed moet onder de aandacht worden gebracht. Dieren kunnen dat namelijk zelf niet doen.” Een respondent die zelf keurmeester is geweest begrijpt die activisten ook wel. „Er is nog veel dierenleed. Soms leven ze in vreselijke omstandigheden. Er zijn ook zeker boeren die goed voor de dieren zijn, maar ook heel veel niet.”

Maar anderen zeggen: ,,,Protesteren tegen iets waar je tegen bent, prima. Maar iemands huis binnendringen is toch echt een stap te ver.”

Slechts een derde is bereid minder vlees te eten om dierenleed te voorkomen. ,,Als je vindt dat er minder dierenleed moet komen, moet je minder vlees kopen, of scharrel of biologisch.”

Stemmers keuren de acties fel af. Bijna alle respondenten vinden de bezetters van de stallen terroristen. ,,Het is schaamteloos en onaanvaardbaar in onze rechtstaat.” Een respondent vat samen: ,,Intimidatie, vernieling, huisvredebreuk en de gezondheid van dieren in gevaar brengen. Dat heet terreur.” Iemand die zelf al tien jaar op een boerderij werkt, reageert woedend: „Elke dag inclusief zondag keihard werken om je beesten te verzorgen. En dan krijg je als stank voor dank zulke acties”. Ruim twee derde denkt dat dit soort acties wel meer gaan voorkomen in Nederland. Een respondent meent de oplossing te hebben: ,,De overheid moet strenger controleren op dierenleed. Dat zet dit soort criminelen buitenspel.”

De meesten zijn van mening dat boeren goed zorgen voor hun dieren. „Nederland mag trots zijn op zijn boerenbedrijven. Ze krijgen veel controle, zijn gebonden aan veel regels. Ga eerst eens zelf kijken bij een boerenbedrijf. Zonder boeren geen eten!”